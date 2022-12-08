10 декабря
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Автоновости

Правда ли, что некоторые бренды автомобилей могут исчезнуть из России в 2023-м

Некоторые бренды автомобилей могут уйти из салонов России в 2023 году, пишет «Российская газета».

Volkswagen Passat в Барнауле
Volkswagen Passat в Барнауле
Иван Кузьмин

Больше всего страдают салоны, торгующие брендами Volkswagen, Skoda, Mazda и Volvo, а также премиальными моделями. Об этом рассказал глава дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

Он отметил, что некоторые автодилеры начали параллельный импорт машин. Речь идет о штучных экземплярах.

По словам Решетникова, сохраняются трудности с логистикой и растаможкой импортных авто. Это негативно влияет на конечную стоимость.

«Сейчас новые авто поставляются в Россию через территорию Казахстана, Армении, Беларуси из Китая, Японии, ОАЭ», — уточнил эксперт.

Представитель другой сети подчеркнул, что пока только китайские бренды предоставляют единственное «цивилизованное» решение по покупке автомобилей в Россию.

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