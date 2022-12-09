Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет свои торговые сети под общим брендом

Общим бренд — «Эльдорадо + М. Видео», пишет «Коммерсантъ». В компании рассчитывают привлечь новых покупателей и увеличить посещаемость на 10−15%.

Также группа сливает программы лояльности и объединяет в магазинах сток техники.

Закрытие

В результате объединения брендов группа закроет часть магазинов. Это произойдет в торговых центрах, где «М.Видео» и «Эльдорадо» присутствуют одновременно.

Цифры

«М.Видео» выкупила «Эльдорадо» в марте 2018 года за 45,5 млрд руб. В настоящий момент у группы 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах, указывает bfm.ru.

Ранее о сокращении ассортимента бытовой техники заявили российские ритейлеры.