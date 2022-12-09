10 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет свои торговые сети под общим брендом

Введение общего бренда продиктовано целью повышения экономической эффективности бизнеса и оптимизации инвестиций.

Утюг.
Утюг.
CC0

Общим бренд — «Эльдорадо + М. Видео», пишет «Коммерсантъ». В компании рассчитывают привлечь новых покупателей и увеличить посещаемость на 10−15%.

Также группа сливает программы лояльности и объединяет в магазинах сток техники.

Закрытие

В результате объединения брендов группа закроет часть магазинов. Это произойдет в торговых центрах, где «М.Видео» и «Эльдорадо» присутствуют одновременно.

Цифры

«М.Видео» выкупила «Эльдорадо» в марте 2018 года за 45,5 млрд руб. В настоящий момент у группы 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах, указывает bfm.ru.

Ранее о сокращении ассортимента бытовой техники заявили российские ритейлеры.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость