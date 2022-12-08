10 декабря
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Экономика

Клиенты Сибирского Сбера хранят на своих счетах 73 миллиона юаней

Депозитный валютный портфель клиентов Сибирского Сбербанка достиг 73 млн юаней, что по официальному курсу конвертации составляет более 650 млн рублей.

Деньги.
Деньги.
Фото из открытых источников.

Из всех Сибирских регионов китайская валюта наиболее востребована в Новосибирском и Кемеровском отделениях — портфели вкладов составляют 28 и 14 млн юаней соответственно.

Клиенты Алтайского отделения Сбербанка открыли более 2500 валютных вкладов, на которых хранится 7,7 млн юаней, что составляет более 66 млн рублей по курсу конвертации.

Сбербанк предлагает своим клиентам два вклада в китайской валюте — «Новые возможности» и «Вклад в юанях». Средства конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически — по курсу на дату открытия депозита. Оформить оба вклада можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка. Подробнее — на сайте банка: «Вклад в юанях», «Новые возможности».

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— Вклады в юанях — это один инструментов для диверсификации сбережений, и, как видно из нашей статистики, к нему обратились уже многие наши клиенты. Учитывая сегодняшний уровень ставок и курс конвертации валют, вложения в китайскую валюту могут принести неплохую доходность.

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