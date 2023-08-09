9 августа
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Экономика

Полугодовые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда» подвели на ООО «РУФ-2»

День информирования по результатам шести месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся 31 июля на ООО «РУФ-2» в селе Поспелиха.

На ООО «РУФ-2» подвели полугодовые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».
На ООО «РУФ-2» подвели полугодовые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Мероприятие прошло при участии сотрудников и руководителей предприятия, а также представителей Регионального центра компетенций (РЦК), Минэкономразвития Алтайского края и главы администрации Поспелихинского района Игоря Башмакова.

Напомним, что ООО «РУФ-2» производит и реализует сельскохозяйственную технику на колесном ходу — многофункциональные полуприцепы, разбрасыватели органических удобрений и т.д. Пилотным потоком для оптимизации в рамках участия в нацпроекте был выбран процесс производства многофункционального полуприцепа «Алтай-Агро».

Открывая день информирования, руководитель проектного офиса ООО «Руф-2» Дмитрий Иванов рассказал о проделанной работе и поделился полученными результатами. В частности, время протекания процесса производства многофункционального полуприцепа «Алтай-Агро» удалось сократить на 34%, выработку сотрудников увеличить на 23%, а запасы незавершённого производства в потоке снизились на 25%.

Дмитрий Иванов также акцентировал внимание на физических изменениях на производстве, указал на реконструкцию здания, разработку и установку кондукторов для экономии времени производства, а также реализацию складских запасов и рабочих мест по системе 5С.

Директор ООО «РУФ-2» Артур Кильтау в своем выступлении рассказал присутствующим о развитии предприятия и наградил особо активных сотрудников, участвующих в улучшениях.

Наша сила в коллективе! Без вашей помощи ничего никогда не получится! Спасибо за ваш вклад в наше общее развитие!, — подчеркнул руководитель компании.

Приглашенные гости отметили для себя изменения не только на производстве по картинкам «было-стало», но и заинтересованность сотрудников и руководителей предприятия в улучшениях.

А глава администрации Поспелихинского района Игорь Башмаков обратил внимание на особую роль ООО «РУФ-2» для муниципального образования, как крупного работодателя и примера для бизнесменов по локализации производства в сельской местности

Он выразил уверенность, что это далеко не последнее предприятие, вошедшее в национальный проект «Производительность труда» из Поспелихинского района.

Представители РЦК и Минэкономразвития также отметили произошедшие улучшения на производстве и поздравили коллектив предприятия с полученными результатами и опытом.

В завершении мероприятия Дмитрий Иванов отметил, что это лишь первая часть физических изменений. В следующие 2,5 года предприятие продолжит тиражировать и улучшать полученный опыт на других производственных потоках предприятия согласно представленному плану и методологии нацпроекта. Представил присутствующим план дальнейшего развития и рассказал об имеющихся ресурсах для его реализации.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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