С десяток наберется. Названы алтайские предприятия, которые заменят импорт

Тема не новая

По словам министра, импортозамещение — тема для нашего региона не новая. Местные предприятия начали работать в этом направлении с 2014 года, когда возникли сложности с приобретением зарубежных станков и оборудования. Помимо логистических сложностей и таможенных ограничений, серьезно выросла и стоимость импортной продукции.

Импортозамещение активно развивалось на различных предприятиях обрабатывающей промышленности. Первыми к этой работе приступили предприятия сельхозмашиностроения. За счет импортозамещения вырос, например, Рубцовский завод запасных частей. В Рубцовске начали делать s-образные стойки, подшипниковые узлы. Для этого, в том числе, в городе был построен технопарк.

Помимо сельхозмашиностроительных, активно занимаются импортозамещенеием и на других предприятиях. Так, АЗПИ увеличил производство своей топливной аппаратуры, а Барнаульский Станкостроительный завод полгода назад освоил производство опор мачт освещения.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

Тема станковая

Вячеслав Химочка также признал, что слабым местом алтайской промышленности выступает станкостроение. Тем не менее, с десяток предприятий, которые производят станки, в крае, по его словам, наберется.

Вячеслав Химочка,

министр промышленности и энергетики АК:

Не секрет то, что мы не являемся лидерами в области станкостроения. Хотелось бы, чтобы мы оборудование для себя в какой-то перспективе — среднесрочной или долгосрочной — производили сами. Вообще, всегда уровень развития той или иной страны определяется способностью производства станков. У нас есть ряд предприятий, которые этим занимаются, и мы активно ведем планомерную работу по их развитию.

Завод «ТД Комплекс Агро». Анна Зайкова.

В пример министр привел Барнаульский завод механических прессов, указав, что это, наверное, единственное в стране предприятие, которое делает прессы для штамповки патронов — не только для Барнаульского патронного завода, но и для аналогичных предприятий страны. Также Вячеслав Химочка упомянул завод ULTRATHERM, производящий станки для газовой и плазменной резки.

Кроме того, в Алтайском крае есть предприятие «Станкоцентр Перун», производящее деревообрабатывающие станки, которые поставляются не только на краевые производства, но и в другие регионы Сибири. В перспективе производство станков в Алтайском крае может наладить завод «Геофизика» — там уже запущены в производство, например, токарные станки с ЧПУ.

Дмитрий Беляев. Анна Зайкова.

Сканируем и копируем

Завод «ТД Комплекс АГРО», на территории которого собрались алтайские производственники, тоже являет собой пример успешного импортозамещения. Предприятие практически «с нуля» выросло в крупнейшего в регионе производителя полностью отечественных зерносушилок. На сегодняшний день завод входит в ТОП-5 крупнейших российских производителей сельхозтехники.

Дмитрий Беляев,

генеральный директор «ТД Комплекс АГРО»:

Часть комплектующих приходилось искать в Китае, еще часть — производить самим. Например, гидроцилиндры и блоки гидравлики самим пришлось делать. Мы даже приобрели пространственный 3D-сканер и анализатор металла. То есть, сегодня мы можем взять оригинальную деталь, отсканировать ее, взять анализ металла и изготовить по технологии точно такую же.

Завод «ТД Комплекс Агро». Анна Зайкова.

По словам руководителя завода, полностью удалось заместить, например, американское элеваторное оборудование. Касательно станков Дмитрий Беляев отметил, что китайское оборудование достигло отличного качества и выдает невероятную производительность по мощности и ассортименту опций, во многом превосходя американское и даже немецкое.

Из сложностей он отметил невозможность заместить компоненты микроэлектроники. «Условно говоря, мы сейчас сами делаем контроллеры для нашей техники, даже научились делать печатные платы, нашли организацию, которая их проектирует, но то, что на плату наносится — элементная база — она китайская, у нас такого не производят», — рассказал Дмитрий Беляев.