Усовершенствованные сервисы банка «Открытие» позволят корпоративным клиентам автоматизировать управление финансовыми потоками

Для более эффективного распределения ликвидности между счетами группы в режиме онлайн есть несколько видов пулинга, в том числе с овердрафтом или использованием договоров займа. Контроль исполнения бюджета, акцепт и мониторинг, контроль дневного лимита — инструменты, которые позволят эффективнее управлять расходованием средств внутри холдинга благодаря заранее установленным правилам исполнения платежей на местах. Эти решения особенно актуальны для компаний с развитой сетью филиалов и широкой географией присутствия. Для повышения скорости регулярных расчетов и снижения риска ошибок компании могут использовать реестровые технологии и длительные поручения. А в целях снижения дебиторской задолженности корпорациям выгодно использовать платежные требования.

— Мы предлагаем холдингам систему взаимосвязанных продуктов, которую можно интегрировать в операционную деятельность любой группы компаний. Автоматизация управления платежами корпораций в системе дистанционного банковского обслуживания полностью реализована банком «Открытие» и не требует вложений со стороны наших клиентов. Компания за пару дней получает готовое решение: высокотехнологичный сервис для оптимизации денежных потоков без многомиллионных инвестиций в собственные разработки", — прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».