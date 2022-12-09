10 декабря
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И в горе и в радости: 5 фильмов и сериалов про друзей-неудачников

Бари Алибасов вспомнит все безумные выходки группы «На-На» и назовёт виновных в разводе с Федосеевой-Шукшиной в шоу «Секрет на миллион»

В субботу, 10 декабря, гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Бари Алибасов. Скандально известный продюсер расскажет, на что тратил баснословные гонорары, заработанные на группе «На-На», почему музыканты заботятся о нём лучше, чем родной сын, и кто виноват в том, что его брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной закончился скандалом.

Бари Алибасов.
Бари Алибасов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Бари Алибасов, надёжный поставщик благодатных тем для ток-шоу, не переставал нас удивлять многие годы. Жидкость для прочистки труб он пил, память терял, в наркологической клинике лежал, беременной любовницей в соцсетях хвастался, а однажды был госпитализирован с критически низким давлением из квартиры, где всюду валялись пустые упаковки от виагры…

После того, как из телеэфира исчезли скандальные ток-шоу, на съёмки которых эпатажный продюсер ходил как на работу, о нём все как-то неожиданно забыли. Но привычные форматы возвращаются в эфир, а вместе с ними и герои, которые честно отрабатывают свои гонорары.

Бари Алибасов.
Бари Алибасов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Продюсера группы «На-На» знает вся страна. Жизнерадостный, никогда не унывающий Бари Каримович — продюсер не только одарённый, но и очень заботливый. Он не просто зарабатывал на «нанайцах» деньги, но и заботился о своих ребятах, поэтому неудивительно, что сейчас музыканты помогают своему творческому «отцу». А вот родной сын Бари Алибасова протягивать папе руку помощи желанием не горит. Большинство счетов за лечение Алибасова от разных недугов оплачивают музыканты группы «На-На», которые делают это от чистого сердца.

Бари Алибасов.
Бари Алибасов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Сейчас самые близкие люди Алибасова — это «нанайцы» и домработница, которая живёт у Бари Каримовича и помогает ему во всём. С Лидией Федосеевой-Шукшиной, к сожалению, сохранить после развода дружеские отношения ему не удалось. Недолгий брак закончился громким скандалом, и в студии шоу «Секрет на миллион» Алибасов откровенно расскажет о том, кто развёл их с бывшей женой по разные стороны баррикад и сделал лютыми врагами.

Кроме того, в студию придут музыканты из группы «На-На» и вспомнят расцвет коллектива, бурную молодость и все свои сумасшедшие выходки.

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