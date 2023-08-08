Никита Волков и Лиана Гриба сыграют главные роли в русской версии "Постучись в мою дверь": фото героев

Сериал "Постучись в мою дверь" получил феноменальный успех - именно благодаря его популярности зрители во всём мире обратили внимание на турецкий кинематограф. Неудивительно, что в некоторых странах решили снять свои версии лав стори. Россия не осталась в стороне.

В переводе на русский

Оригинальный проект рассказывает нам историю флористки Эды Йылдыз, которая потеряла стипендию, которую прежде оплачивало архитектурное бюро. Красотка, обиженная на его директора Серкана Болата, решает отомстить. Однако её обидчик предлагает ей притвориться его девушкой, чтобы он смог вернуть бывшую. А взамен обещает Йылдыз полностью оплаченную стажировку в Италии. Эда не смогла отказаться от такого заманчивого предложения. Правда, пара и не предполагала, что их вымышленные чувства станут абсолютно реальными.

Никита Волков и Лиана Гриба. Фото Алексея Колпакова/ пресс-служба телеканала ТНТ. Лиана Гриба. Фото Алексея Колпакова/ пресс-служба телеканала ТНТ. Никита Волков и Лиана Гриба. Фото Алексея Колпакова/ пресс-служба телеканала ТНТ.

Производством российской версии занимается компания "Медиаслово" в партнёрстве с телеканалом ТНТ и онлайн-кинотеатром Okko. Проект сохранит ключевые особенности оригинала, но при этом линии второстепенных персонажей будут прорисованы лучше. Также авторы поработали над взаимоотношениями главных героев, стараясь исключить все недопонятые моменты, которые зрители прощали турецкому фильму.

Игра в угадайку

Как только стало известно, что проект переснимут у нас, публика тут же принялась гадать, кто и какие роли сыграет. Так, например, в роли властного бизнесмена видели Милоша Биковича, Константина Крюкова, Егора Крида, Лео Канделаки, Евгения Чебаткова. А на роль Эды сватали Стасю Милославскуб, Софью Присс и популярного блогера Дину Саеву.

Создатели сериала долго хранили молчание, предпочитая снимать завесу тайны сначала со второстепенных персонажей. Например, подруг главной героини сыграют звезда "Магомаева" Александра Тулинова, Екатерина Шумакова из сериала "Универ. Новая общага" и Юлия Серина, прославившаяся благодаря "Ольге", Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский - друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится сын Тины Канделаки. Лео - музыкант и уже много лет сотрудничает с разными студиями. Например, он записал саундтрек к шоу "Любовная магия" и "Наследники и самозванцы", но сейчас решил попробовать себя в качестве актёра. Также к проекту присоединились Анна Невская и Екатерина Волкова.

Наша Саша и мужчина мечты

Передержав паузу, создатели российской адаптации "Постучись в мою дверь" наконец-то раскрыли личности исполнителей главных ролей. Оказалось, что российскую версию Серкана Болата по имени Сергей сыграет 30-летний актёр Никита Волков - звезда сериалов "Трудные подростки" и "Цыплёнок жареный".

Никита Волков. Фото Алексея Колпакова/ пресс-служба телеканала ТНТ.

"Турецкий сериал я не смотрел, но знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели енго от начала и до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в лёгком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики", - говорит актёр.

Его партнёршей на экране станет Лиана Гриба, известная по сериалам "Дурная кровь", "Монастырь" и "Триггер". Героиню Лианы в российской версии "Постучись в мою дверь" будут звать Саша.

Лиана Гриба. Фото Алексея Колпакова/ пресс-служба телеканала ТНТ.

Большим откровением для любителей сериалов это не стало. Как-то раз папарации на улицах Москвы заметили съёмочную команду сериала и в спортивной BMW i8 за 15 миллионов рублей за рулём сидел именно Волков. Поклонники довольны выбором продюсеров - Никита внешне похож на Керема Бюрсина, молод и обаятелен. А Лиана напоминает турчанку разрезом глаз и контурами восточной внешности. Впрочем, добиваться абсолютного визуального сходства создатели русской адаптации "Постучись в мою дверь", видимо, не собираются. За что им только можно выразить уважение.