Помогу, чем смогу: фильмы и сериалы, герои которых одержимы помощью другим

"Отдать последнюю рубашку" "Разбиться в лепёшку ради друга" - всё это фразы, наполненные высоким смыслом и постулирующие, что помощь ближнему крайне важна. Но что, если человек, постоянно помогая другим, в какой-то момент начинает разрушать себя? Об этом снято немало фильмов и сериалов, которые наглядно показывают, что в здоровом эгоизме нет ничего плохого.

"257 причин, чтобы жить"

Соейчас на ТНТ показывают второй сезон жизнеутверждающей комедии "257 причин, чтобы жить" с Полиной Максимовой в роли Жени Коротковой, девушки, которая победила рак, и теперь пытается победить вредные жизненные установки. Первый день её здоровой жизни прошёл не так, как Женя себе представляла: её бросил парень, предали коллеги, подвела сестра. Но Женя твёрдо уверена двигаться к своему счастью, правда, вдруг выясняется, что выбирать себя ей непросто, ведь вокруг столько людей, которым необходимо помочь. Конечно, "необходимо" ─ это тоже одна из идей-фикс Коротковой, с которой есть предстоит разбираться.

"Патриот"

Сериал "Патриот". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Саню Кучина сразу окрестили героем будто бы из русских народных сказок - сильный, смелый, идущий напролом. Он - в первом сезоне бывший солдат, затем - легенда Академии ФСБ - уверен, что моральный облик его земляков можно изменить, сделать всех зожниками и патриотами. Поэтому он принимается за перевоспитание. Но спотыкается Саня там, где он сам меньше всего ожидал: его большая любовь Ленка Сысарина одержима соцсетями и популярностью, брат - алкоголик, да и другие жители родного городка не отстают. Но твердолобый Саня и не думает принимать их такими, какие они есть, и начинает причинять добро.

"Исправление и наказание"

Сериал "Исправление и наказание". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Героиню этого сериала, которую сыграла Анна Михалкова, называют Алёнушкой Викторовной - она верит в добро и светлые идеалы, любит искусство, считает, что жизнь прекрасна. Она работает замначальницей колонии по воспитательной работе и знает, что каждый человек заслуживает шанс на исправление. Правда, методы у Алёнушки своеобразные: когда спорт, искусство, культура и долгие беседы не срабатывают, она принимается за шоковую терапию и так увлекается, что порой калечит людей своей помощью. Все эти методы суждено испытать на себе её дальним родственникам, мажорам Верхоланцевым, которые попадают в колонию-поселение из-за своей жадности.

"Свободные отношения"

Сериал "Свободные отношения". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В одной из самых ярких российских премьер этого года снялись Аглая Тарасова и Борис Дергачёв, они сыграли пару на грани развода, которая решает заняться необычной терапией их брака. Илона предлагает Артёму попробовать модель свободных отношений, чтобы понять, чего каждому из них не хватает в семейной жизни. И Артём, в отличие от жены, сразу же находит новую пассию - учительницу их сына Ольгу Сергеевну. Илоне, которая сама составила протокол свободных отношений, ничего не остаётся, кроме как помогать мужу ухаживать за Ольгой Сергеевной, параллельно помогая и ей быть хорошей партией для Артёма.