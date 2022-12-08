Актёр Вячеслав Чепурченко (звезда сериала «Жуки») уже второй раз участвует в шоу Первого канала «Ледниковый период». Его первый заход на проект в 2020-м получился скомканным — во время выполнения одного из номеров он уронил партнёршу Татьяну Тотьмянину, после чего она не смогла продолжить выступление. Вместе с Яной Хохлова Чепурченко, несмотря на хорошие показатели, занял второе место, проиграв паре Энберт-Кузьмина. Видимо, актёру есть что доказывать и себе и строгому жюри, раз он вернулся за победой.

Все, кто знают актёра отмечают его бойцовский характер. Трудности и маленькие неудачи только разжигают в нём азарт, побуждают в следующий раз сделать элемент сложнее предыдущего, прыгнуть выше собственной светлой головы.

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

В проклятый ковидный 2020 год Чепурченко неосторожно уронил Тотьмянину во время отработки одного из элементов, поэтому она была вынуждена взять паузу из-за усугубления старой травмы. Произошло это перед третьим прокатом, но несмотря на прессинг в соцсетях, Вячеслав собрался и выдал с новой партнёршей настоящий концерт на льду!

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

Ещё тогда Славе удалось поразить не только своих поклонников, но даже профессиональных фигуристов. Спортсмены отмечали, как мастерски актёр выполняет сложные элементы. По словам звезды, добиться таких оценок ему удалось, благодаря упорству. Ведь в проекте он не только осваивал новые навыки на льду, но и оттачивал актёрское мастерство. Знание того, как отыгрывать роль, помогало ему создавать интересные и яркие образы.

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

В этом году его партнёршей стала олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар — бесстрашная фигуристка, которая умеет зажигать не только на льду, но и сердце своих напарников. Пара не идёт по лёгкому пути, совершенствуя свой технический арсенал с каждой новой программой. Только грациозных прокатов им мало — выступая под песню Тома Джонса Delilah Вячеслав совершил даже бедуинский прыжок. Этот не простой элемент актёр несколько раз повторял перед прокатом. И он отлично получился во время выступления.

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

К сожалению, мелкие помарки мешают паре идти в числе лидеров — однажды Вячеслав споткнулся и упал, в прошлой передаче Татьяна неудачно подбила партнёра и они снова упали. Но это не заставило их облегчить свою программу. Вячеслав уверен, что мало просто красиво делать па-де-де на льду, надо только усложнять программу.

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

В девятом выпуске, который зрители увидят в ближайшую субботу, 10 декабря, Вячеслав и Татьяна вышли на лёд в телесных костюмах, имитирующих наготу. Они изображали ожившие скульптуры и выполняют почти акробатические номера под музыку Джакомо Пуччини. Господи, что они вытворяли на коньках! Вячеслав даже держал партнёршу за ноги вниз головой.

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

К счастью, пара успешно выполнила все элементы и благополучно завершила прокат. «Не помню, чтобы здесь на „Ледниковом“ было что-то подобное. Ощущение, что вы работали над номером полгода, а не неделю», — восторженно сказала Татьяна Навка.

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

От номера Александра Жулина осталась в восторге и Татьяна Тарасова: «Я прямо счастлива, что каждый год здесь вижу такие потрясающие номера, и не понимаю, почему я не вижу их в спорте. Вы нас забираете с собой, спасибо вам, нас забрать непросто». Такой комплимент от скупой на похвалу главы жюри дорогого стоит!

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

Кажется, они сейчас напоминают крадущихся тигров, которые, выйдя на охоту и почувствовав запах добычи, готовы выскочит из-за спины соперников и украсть у них победу.