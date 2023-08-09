9 августа
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Образование
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Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в г. Барнауле: Родители школьников, август — время действовать

В августе немного грустно прощаться с летом, немного тревожно от приближающегося учебного года. Готов ли дошкольник к школе? Справится ли школьник с новыми требованиями в более старшем классе?

Ольга Геннадьевна Чернявская, руководитель школы скорочтения.
Ольга Геннадьевна Чернявская, руководитель школы скорочтения.
Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Барнаульская Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина предлагает взять на себя решение этих вопросов. Поможем детям от 4 до 17 лет и их заботливым родителям.

От вас требуется лишь записаться на бесплатную диагностику, где квалифицированный педагог-тренер определит уровень подготовки дошкольника к школе, а у школьников выявит пробелы в знаниях, способные помешать обучению в новом учебном году. Далее вашему ребёнку будет подобран соответствующий экспресс-тренинг из 10 занятий:

  • Алфавит (учим буквы).
  • Обучение чтению (учим читать детей, знающих буквы).
  • Техника чтения (корректируем ошибки чтения, чтение станет осмысленным).
  • Чтение словами (помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом, увеличиваем скорость чтения без потери понимания прочитанного).
  • Скорочтение (эффективная обработка информации с полным её запоминанием).
  • Память (овладение мнемотехниками для запоминания чисел, стихотворений, иностранных слов и др.; подготовка докладов, основы ораторского мастерства).
  • Каллиграфия (улучшится качество почерка и осанка).
  • Логическое мышление (ребёнок научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей, повысит средний балл IQ).
  • Таблица умножения (дети научатся не только умножать, но и делить, а также решать уравнения).
  • Устный счёт (дети полюбят математику).
  • Орфографическая зоркость (грамотное письмо для учеников 1–2 классов).
Занятия в Школе скорочтения.
Занятия в Школе скорочтения.
Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.
Также в августе открыт набор в группы комплексного развития.

Предшкола:

Чтение + развитие речи

Математика + логика

Письмо + грамота

Расписание: 1 раз в неделю с сентября по май.

Количество детей в группе: от 2 до 6 человек.

Занятия в Школе скорочтения.
Занятия в Школе скорочтения.
Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Мы заинтересованы в успехе вашего ребёнка! А вы?

Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.

Запись по тел. 57-16-06 или на сайте https://barnaul-1.turboread.ru/

Актуальная информация в соцсетях:

vk.com/turboread_brn
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Пр. Комсомольский, 80в
Ул. Взлётная, 23

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