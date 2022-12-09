Стало известно, кто занял кресло ректора АлтГТУ

На должность руководителя вуза претендовали:

д.т.н., профессор , ректор АлтГТУ Андрей Марков,

ректор АлтГТУ Андрей Марков, к.т.н., доцент , начальник научного управления АлтГТУ Елена Ананьева

начальник научного управления АлтГТУ Елена Ананьева д.э.н., профессор , директор института экономики и управления АлтГТУ Ирина Сычева.

Большинством голосов поддержали действующего ректора Андрея Маркова. За него проголосовали 139 человек.

За Елену Ананьеву отдали 23 голоса, за Ирины Сычеву — 14. Всего в голосовании участвовали 176 человек. Среди них студенты, представители подразделений вуза и его филиалов.

На должности ректора Марков пробудет пять лет.