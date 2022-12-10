Экстренные отключения энергии на Украине, модификация льготной ипотеки, а Яшин* получил 8,5 лет за фейки. Что еще произошло 9 декабря

На Купянском направлении штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ. В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался атаковать позиции российских подразделений. В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ. Уничтожены радиолокационная станция AN/TPQ-50, пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивная система залпового огня «Ураган», три установки «Град», а также склад боеприпасов ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты три снаряда HIMARS.