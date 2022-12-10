Экстренные отключения энергии на Украине, модификация льготной ипотеки, а Яшин* получил 8,5 лет за фейки. Что еще произошло 9 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 9 декабря
На Купянском направлении штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты.
На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ. В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.
На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался атаковать позиции российских подразделений. В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ. Уничтожены радиолокационная станция AN/TPQ-50, пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивная система залпового огня «Ураган», три установки «Град», а также склад боеприпасов ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты три снаряда HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Экстренные отключения электроэнергии четверо суток подряд происходят в Киеве, Днепре и Одессе, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
- Иностранные наемники начали отказываться ехать в Артемовск в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
- ЕС увеличит в 2023 году на 2 млрд евро финансирование Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия на Украину.
Экономика, что с ней происходит
- Спад ВВП РФ в этом году составит 2,9%, в следующем — 0,9%, и дальше ситуация будет улучшаться, заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
- Годовая инфляция в России в ноябре замедлилась до 11,98%. В ноябре 2022 года инфляция в России составила 0,37%. За январь-ноябрь 2022 года цены в стране выросли на 11,07%.
- В ноябре Минфин РФ потратил на финансирование дефицита бюджета 300 млрд руб. из ФНБ.
- В ответ на ограничения поставок российских косметических средств в страны ЕС Россия вводит пошлину в 35% на средства гигиены и бытовой химии из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Мера должна действовать до конца 2023 года и затронет шампуни, зубные пасты и щетки, средства для бритья, дезодоранты и бытовую химию.
- Средства граждан по Программе долгосрочных сбережений будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные или корпоративные облигации, рассказали в Минфине РФ. Кроме того, Минфин разрабатывает добровольную Программу долгосрочных сбережений, позволяющую получать дополнительный доход на пенсии.
- Цены на газ в Европе более чем в 10 раз выше, чем в Евразийском экономическом союзе.
- Переход российских сотовых операторов с импортного сетевого оборудования на отечественное может начаться с 2025 года, операторы будут переходить на отечественное оборудование в 2025—2028 годах, пишут «Известия».
- Казахстанские банки получили от американского управления по контролю за иностранными активами разрешение на обслуживание операций по платежным картам российской системы «Мир», которые используют физлица.
- Банк России открыл территориальные учреждения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.
- Российским авиакомпаниям спустя полгода после введения санкций удалось вернуть к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет, выяснил «Коммерсант», в том числе более 150 Boeing и Airbus, выведя их из реестра Бермудских островов и перерегистрировав в РФ.
- Российские производители пиломатериалов с конца ноября терпят убытки и вынуждены снижать производство из-за закрытия транзита их продукции через Казахстан в Узбекистан и страны Азии.
- Правительство РФ рассматривает сценарии модификации программы льготной ипотеки, о ее сворачивании речь не идет, заявил Антон Силуанов.
Реакция политиков
- Владимир Путин, когда говорил о том, что появление результатов спецоперации может быть «длительным процессом», имел в виду длительность урегулирования конфликта. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС. «Я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО идет своим чередом, все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — заявил он. Путин добавил, что сам процесс урегулирования будет непростым и потребует времени, но «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле».
- Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия опубликует информацию о том, что Запад планировал начать войну с Россией в 2021—2022 годах.
- Элла Памфилова ответила РИА Новости на вопрос о попадании в санкционный список США: «Наверное, им самим от них становится как-то легче, в так называемой «привилегии» туда ездить не нуждаюсь».
Реакция: люди, сообщества
- Россия направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо, в котором рассказывается об обстреле жителей Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Письмо подготовлено донецкой общественной организации «Справедливая Защита» для заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия в Украину.
- Согласно опросу фонда «Общественное мнение», доля россиян, считающих события СВО важнейшими на неделе, снизилась до 35%.
- Участники саммита МОК не видят оснований для дальнейшего отстранения россиян, сообщил в своем Telegram-канале президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Информация, которую вы могли пропустить
- СБУ пришла с проверками в кафедральный собор Украинской православной церкви в Киевской области, передает РИА Новости.
- Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.
- Поток российских туристов в Европу сократился в этом году до «тысяч человек», сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
- Политика Илью Яшина (признан иностранным агентом) приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии за фейки о ВС РФ.
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Удачной субботы! Вот, что произошло 8 декабря: «Предложение новых санкций, первые «Москвичи» собраны, а Виктор Бут вернулся в Москву».
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