В Запорожской области уничтожено пять пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ. В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США.

В Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников.

На Красно-Лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Купянском направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать в ДНР. В результате уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в ДНР, но были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ, а также живая сила и военная техника в 196 районах.

В Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». В ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средствами ПВО в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено пять беспилотников в Харьковской области и ЛНР.

За сутки перехвачено 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационная ракета HARM в ДНР, Запорожской области и Херсонской области.