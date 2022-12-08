10 декабря
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Политика

Топ 5 женщин, которые возглавляют свою страну на посту президента в 2022 году

Дина Болуарте 7 декабря приняла присягу в качестве нового президента Перу. Она стала первой женщиной-президентом в этой стране. Altapress.ru рассказывает вам, в каких еще странах женщины возглавляют государство в 2022 году.

Политика
Политика
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1
Цай Инвень — президент Китайской Республики (Тайвань)
Цай Инвень - президент Китайской Республики (Тайвань)
Цай Инвень — президент Китайской Республики (Тайвань)
Wikimedia Commons

Цай Инвень называют «азиатской Меркель» за твердый характер, упрямство и практичность. Особенно эти качества проявились в период пандемии — за ее действиями следил весь мир.

Впервые на пост президента ее избрали в 2016 году. После окончания срока ее избрали на второй четырехлетний срок подряд. Дата окончания действия полномочий — январь 2024 год.

Что интересно, изначально Цай Инвень мечтала о карьере археолога или историка. Но родители настояли на профессии юриста. Цай училась в Корнеллском университете США, а затем в Лондоне.

2
Халима Якоб — президент Сингапура
Халима Якоб - президент Сингапура
Халима Якоб — президент Сингапура
Wikimedia Commons

Халима Якоб, как и Дина Болуарте, стала первой женщиной-президентом в своей стране.

Однако ее должность носит скорее представительский характер. Большая часть полномочий принадлежит кабинету министров и премьеру.

Халима тоже юрист по образованию. У нее почетная степень доктора права Национального университета Сингапура.

Также у президента большая семья — пятеро детей и любящий муж.

3
Зузана Чапутова — президент Словакии
Зузана Чапутова - президент Словакии
Зузана Чапутова — президент Словакии
Wikimedia Commons

Зузана Чапутова известна своей либеральной политикой. Одним из самых заметных достижений Чапутовой стало закрытие незаконной свалки в городе Пезинок неподалеку от Братиславы.

Журналист Андрей Колесников отметил, что люди выбрали Чапутову, потому что хотели перемен и справедливости:

«В сухом остатке феномен Чапутовой — это ответ на желание перемен и справедливости, на новое лицо в политике, пришедшее не сверху, не снизу, а оттуда, где есть доказательства той самой защиты справедливости».

Зузана, как и ее коллеги, окончила юридический факультет Университета Коменского в Братиславе.

4
Саломе Зурабишвили — президент Грузии
Саломе Зурабишвили - президент Грузии
Саломе Зурабишвили — президент Грузии
Wikimedia Commons

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских эмигрантов. Она начала политическую карьеру во Франции.

В 1992 году Саломе была первым секретарем постоянной миссии Франции в НАТО, а в 1993 году — заместителем французского постоянного представителя в Европейском Союзе.

Президент очень образована и свободно владеет шестью языками: грузинским, французским, русским, английским, немецким и итальянским.

5
Каталин Новак — президент Венгрии
Каталин Новак - президент Венгрии
Каталин Новак — президент Венгрии
Wikimedia Commons

Каталин Новак вступила в должность 10 мая 2022 года.

Она получила экономическое, а позже юридическое образование и изучала право в Париже.

В своей политике она придерживается традиционных семейных ценностей и написала более 50 научных статей на эту тему.

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