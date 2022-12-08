Топ 5 женщин, которые возглавляют свою страну на посту президента в 2022 году

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Цай Инвень — президент Китайской Республики ( Тайвань)

Цай Инвень — президент Китайской Республики ( Тайвань) Wikimedia Commons

Цай Инвень называют «азиатской Меркель» за твердый характер, упрямство и практичность. Особенно эти качества проявились в период пандемии — за ее действиями следил весь мир.

Впервые на пост президента ее избрали в 2016 году. После окончания срока ее избрали на второй четырехлетний срок подряд. Дата окончания действия полномочий — январь 2024 год.

Что интересно, изначально Цай Инвень мечтала о карьере археолога или историка. Но родители настояли на профессии юриста. Цай училась в Корнеллском университете США, а затем в Лондоне.