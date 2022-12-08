Впервые за 15 лет Иван Ургант не будет вести «Золотой граммофон»

Ургант вел церемонию вручения «Золотого граммофона» с 2008 года, его соведущими в разные годы были Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Ксения Собчак и другие.
Также Ивана Урганта и Сергея Светлакова не будет в новой части фильма «Елки».
Что произошло
В феврале Ургант выступил против действий на Украине, с тех пор на Первом канале также не выходит его авторская программа «Вечерний Ургант», напоминает bfm.ru.
Новые ведущие
Ведущими «Золотого граммофона» будут Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!