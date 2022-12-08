Впервые за 15 лет Иван Ургант не будет вести «Золотой граммофон»

Телеведущий и шоумен Иван Ургант впервые за 15 лет не будет вести церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщили в «Русской медиагруппе».

Ургант вел церемонию вручения «Золотого граммофона» с 2008 года, его соведущими в разные годы были Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Ксения Собчак и другие.

Также Ивана Урганта и Сергея Светлакова не будет в новой части фильма «Елки».

Что произошло

В феврале Ургант выступил против действий на Украине, с тех пор на Первом канале также не выходит его авторская программа «Вечерний Ургант», напоминает bfm.ru.

Новые ведущие

Ведущими «Золотого граммофона» будут Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина.