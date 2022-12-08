Алтайская налоговая назвала незаконной оплату проезда на карту водителя

Оплата проезда на карту водителя считается незаконной. Это административное правонарушение, заявили в алтайской налоговой инспекции. Об этом пишет « Банкфакс ».

В неправомерном отказе от контрольно-кассовой техники уличили шесть перевозчиков Барнаула, водители которых просят оплатить проезд на карту.

По словам пассажиров, они регулярно сталкиваются с этим.

В налоговой отметили, что при оплате проезда контрольно-кассовую технику должны использовать обязательно.

Перевод денег на карту водителя можно трактовать как способ минимизировать доход перевозчика, чтобы не уплачивать налоги.

После оплаты перевозчик также должен выдавать билет с QR-кодом. По нему можно получить кассовый чек в интернете.