Алтайская налоговая назвала незаконной оплату проезда на карту водителя

В неправомерном отказе от контрольно-кассовой техники уличили шесть перевозчиков Барнаула, водители которых просят оплатить проезд на карту.
По словам пассажиров, они регулярно сталкиваются с этим.
В налоговой отметили, что при оплате проезда контрольно-кассовую технику должны использовать обязательно.
Перевод денег на карту водителя можно трактовать как способ минимизировать доход перевозчика, чтобы не уплачивать налоги.
После оплаты перевозчик также должен выдавать билет с QR-кодом. По нему можно получить кассовый чек в интернете.
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