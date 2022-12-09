Какой будет максимальная плата за детский сад на Алтае в 2023 году. Разбор

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Зачем и когда установили максимальный размер платы за детский сад?

Определенный уровень платы за детский сад ввели 1 сентября 2019 года, чтобы поддержать семьи с детьми в сложный период пандемии коронавируса и экономической нестабильности.

Тогда он составлял 2 тыс. рублей и был самым маленьким по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа.

Для примера, средняя плата родителей за детский сад составляет от 2200 до 4250 рублей в месяц. Максимальный размер родительской платы составляет в каждом регионе по-разному.

В Республике Алтай — 4210,60 рублей в месяц,

в Новосибирской области — 3255 рублей,

в Томской области — 4925,8 рублей,

в Кемеровской области — 3052 рублей,

Республике Бурятия — 4818 рублей в месяц.