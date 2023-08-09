Компания ЖБИ «Сибирь Контракт» поздравляет с Днем строителя

Компания ЖБИ «Сибирь Контракт» производит и реализует железобетонные изделия в широком ассортименте, является надежным поставщиком по всей Сибири.
Компания ЖБИ «Сибирь Контракт» производит и реализует железобетонные изделия в широком ассортименте.
Фото предоставлено компанией ЖБИ «Сибирь Контракт».
В наши дни «Сибирь Контракт» — один из ведущих производителей железобетонной продукции в регионе.
Пусть жизнь каждого жителя Барнаула строится из прочных материалов счастья, достатка и благополучия!
г. Барнаул,
ул. Трактовая, 53-а
+7 (3852) 50-50-45
sibcontrakt.ru