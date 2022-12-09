Купить квартиру в Екатеринбурге выгодно

Возможность приобретения собственной недвижимости в таком крупном и современном городе, как Екатеринбург, привлекает многих. Ситуация на рынке недвижимости сейчас настолько изменчива, что уследить за ней бывает непросто. Сегодня мы обратим внимание на вторичную недвижимость и расскажем, как заключить по-настоящему выгодную сделку.

Средняя стоимость квартир

Если ваша цель — покупка квартир в Екатеринбурге, то один из наиболее важных параметров это стоимость. По данным статистики, в декабре средняя цена составила:

3,887 млн.руб. — 1-комнатные;

6,666 млн.руб. — 2-комнатные;

7,9 млн.руб. — 3-комнатные.

По сравнению с ноябрем стоимость однокомнатных и трехкомнатных квартир снизилась на 7,2% и 4,2%, соответственно, а двухкомнатных выросла на 3,92%. Если говорить о динамике последних месяцев, то с января цены на недвижимость в городе росли все месяцы, кроме августа, ноября и декабря (в эти периоды наблюдалось снижение).

Основные критерии выбора

Первое, на что стоит обратить внимание — район. Чтобы он был выбран правильно, эксперты рекомендуют использовать следующий лайфхак: отметьте на карте те места, которые члены семьи посещают чаще всего (работа, школа, университет, поликлиника и т.д.) и выберите наиболее подходящий сектор для проживания. При этом учитывайте, что в центре и примыкающих к нему районах цена существенно выше, чем на окраинах.

Существенно сузится объем поисков, если вы сразу определите следующие параметры: этаж, число комнат, тип санузла, материал дома и год его постройки, близость остановок общественного транспорта и социальных объектов, а также любые другие, важные именно для вашей семьи. На цену влияют почти все из них, поэтому за жилье, близкое к идеальному, придется заплатить больше, чем за похожее, но уступающее по параметрам.

Финансовый аспект

Если покупка квартиры будет осуществляться с привлечением заемных финансовых средств, важно внимательно изучить условия, предлагаемые разными банками. Если вы плохо ориентируетесь в тематике, можно обратиться к консультантам (возможно, именно ваша семья подпадает под льготные программы кредитования, что позволит неплохо сэкономить). Также можно воспользоваться специальными калькуляторами, которые есть на сайтах всех кредитных учреждений. Это позволит наглядно увидеть, сколько и в течение какого времени вам придется платить.

Также важно проверить юридическую чистоту сделки. Сейчас существует множество бесплатных сервисов, также можно обратиться к юристу.

Выбор квартиры — дело не одного дня. Но при грамотном подходе этот процесс будет максимально быстрым и менее финансово и трудозатратным.