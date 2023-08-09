Нотариус в «цифре»

Нотариус — профессиональный участник рынка недвижимости. С президентом Алтайской краевой нотариальной палаты, нотариусом города Барнаула Оксаной Агеевой, поговорим о цифровой трансформации профессии, новых сервисах и о том, почему нотариальная форма сделок с недвижимостью считается наиболее безопасной.

— Оксана Николаевна, недвижимость — традиционная сфера компетенции нотариата. В России до 1998 года все сделки с недвижимостью подлежали обязательному нотариальному удостоверению. Сейчас же распространение получила простая письменная форма договоров.

— В России ежегодно совершается несколько десятков миллионов сделок с недвижимостью, и подавляющее большинство — с использованием заемных либо средств гос­программ. При этом клиенту предлагается типовой договор, который чаще оформляется в упрощенном порядке в простой письменной форме.

Нотариальную форму сделки с недвижимостью выбирают чаще те, кто ценит гарантии, юридическую чистоту договора, серьезную меру ответственности нотариуса, учитывая, что недвижимость — главный материальный актив для абсолютного большинства.

— Назовите преимущества нотариальной формы сделки.

— Любой нотариальный документ, в том числе договор купли/продажи недвижимости, по закону наделен повышенной доказательной силой. Нотариус — участник системы государственного межведомственного электронного взаимодействия, поэтому нам доступны многие сервисы для проверки документов и сведений. Нотариус вправе фиксировать процесс оформления сделки на видео. Скажу из личного опыта: клиенты чаще просят проводить видео­фиксацию, когда недвижимость продают пожилые люди.

Важной составляющей работы нотариуса является личное общение со сторонами договора, в рамках которого устанавливается соответствие волеизъявления участников сделки их реальной воле.

Еще одно наше преимущество — «одно окно». Клиенты получают все необходимые услуги в одном месте в нотариальной конторе: правовую экспертизу документов и сведений, договор, составленный в соответствии с законом, последующее направление заявления на регистрацию права собственности в Росреестр в электронном виде в течение одного дня.

Расчет по сделке может быть проведен безопасно через пуб­личный депозитный счет нотариуса. Деньги поступят продавцу только после выполнения всех указанных в договоре условий.

Мы заботимся о наших клиентах, поэтому нотариусы имеют многоуровневую страховую защиту.

— Нотариальный тариф — ваш плюс или минус?

— В подавляющем большинстве случаев обращение к нотариусу обходится дешевле, чем к какому-либо посреднику, составляющему договор в простой письменной форме. Наши тарифы прозрачны и едины для всех нотариусов.

— Дистанционные сделки у нотариуса стали одним из важнейших нововведений на рынке недвижимости.

— Создание условий для совершения нотариальных действий в удаленном формате является одной из актуальных задач в свете цифровизации экономики.

В 2022 году в Алтайском крае удостоверено 39 сделок в дистанционном формате с участием двух и более нотариусов.

Такой формат особенно актуален, если стороны проживают в разных регионах, городах. Продавцу и покупателю потребуется только выбрать ближайшую нотариальную контору. Нотариус с помощью современных технологий поможет сэкономить время, деньги на перелеты, а также оградит от небезопасных вариантов.

После завершения сделки нотариус в электронном виде направит пакет документов в Росреестр (если сделка с недвижимостью) или в Единый государственный реестр юридических лиц (если сделка с долями в уставном капитале Общества).

Хочу отметить, что дистанционный формат сделок с недвижимостью востребован в Алтайском крае жителями не только городов, но и сельских территорий.

— Чему чаще отдают предпочтение — современным или традиционным видам нотариальной помощи?

— Сегодня более трети нотариальных действий несут в себе цифровую составляющую. Постепенно уходят в прошлое рутинные нотариальные действия, доля современных, основанных на электронных новациях, растет. К примеру, одно из наиболее востребованных действий — равнозначность, или тождественность электронного документа бумажному, когда документы переводятся в электронный вид и передаются в любой город, регион России с сохранением юридической силы.

Нотариусы осваивают и внедряют в работу новые компетенции, например, медиативные соглашения, наследственные договоры, совместные завещания.

Считаю, что сегодня нотариат в юриспруденции — это фронт-офис развития и внедрения цифровых технологий. Многие, наверное, уже оценили удобство наших сервисов. К примеру, не выходя из дома, можно проверить авто перед покупкой на предмет залогов; доверенность; узнать, у какого нотариуса заведено наследственное дело; проверить подлинность нотариального документа по QR-коду и т.д.

С этого года записаться к любому нотариусу Алтайского края возможно на едином портале государственных и муниципальных услуг (Гос­услуги). Это действительно удобно, зай­мет несколько минут и позволит заранее спланировать визит.

Присутствие нотариата значимо и в корпоративной сфере. Организация электронного взаимодействия, оперативный обмен сведениями делают процедуру нотариального удостоверения быстрой и максимально комфортной для сторон. Кстати, первая дистанционная сделка между юридическими лицами в Российской Федерации удостоверена именно в Алтайском крае.

Консультации — бесплатно

Мне хотелось бы особо подчеркнуть большую социальную направленность нотариата. Практически сразу после начала специальной военной операции нотариат, являясь ответственным институтом, обеспечил доступ к получению квалифицированной юридической помощи беженцам с территории Украины, жителям новых регионов нашей страны, военнослужащим, семьям военнослужащих, предоставляя льготы на востребованные нотариальные действия.

Нотариусы оказывают бесплатную юридическую помощь, консультации у нотариуса для всех осуществляются на безвозмездной основе. Мы нередко видим разнообразные ухищрения, мошеннические схемы, завуалированные под социальную помощь, особенно незащищенным слоям населения, пожилым людям. Предлагают оформить завещание, составить брачный договор, а потом с этой фиктивной бумажкой, которая на самом деле не имеет юридической значимости, но была оплачена, отправляют к нотариусу. В этой связи хотелось бы подчеркнуть: прежде чем принять важное решение по недвижимости, наследству, семейным отношениям — проконсультируйтесь у нотариуса.

Нотариат в нынешнем году отметил свое 30-летие. Современное развитие электронного нотариата полностью отвечает государственной политике по построению цифровой экономики в стране. Мы меняемся вместе с меняющимся обществом, отвечая на его запросы и вызовы.

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