Об опасности использования гаджета во время зарядки рассказал эксперт

По его словам, происходили малочисленные, но все же опасные случаи, когда аккумуляторы просто взрывались от перегрева.
Еще одним важным моментом, по мнению эксперта стал выход пользователя в сеть Интернет.
«Разовое использование ни к чему плохому не приведет. Но если вы будете оставлять смартфон включенным, но пользоваться им в режиме зарядки какими-то ресурсоемкими приложениями, то тогда получится, что с одной стороны идет заряд, а с другой — разряд», — объясняет специалист.
Также Кусков советует не оставлять аккумуляторное устройство в плотном чехле, так оно может перегреется еще больше.
Ранее стало известно, что телефоны россиян могут прослушивать.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!