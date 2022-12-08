10 декабря
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Потребитель

Водоканал напомнил жителям Барнаула о сроках и способах оплаты услуг предприятия

Оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца. Своевременная и полная оплата — гарантия стабильной работы предприятий ЖКХ и гарантия получения абонентами ресурса. За счет полученных средств компания также реализует мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города.

Оплата услуг ЖКХ.
Оплата услуг ЖКХ.
Источник: «Росводоканал Барнаул».

«Росводоканал Барнаул» предлагает различные варианты осуществления взаиморасчетов, чтобы каждый клиент смог воспользоваться наиболее удобным для себя способом. Физические лица могут оплатить водоснабжение и водоотведение через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте предприятия barnaul.rosvodokanal.ru, через «Сбербанк Онлайн», в любом банке или отделении «Почты России», а также в личном кабинете Системы «Город». Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте barnaul.rosvodokanal.ru и перечисления на банковские реквизиты предприятия. Есть возможность очной оплаты в офисе водоканала для всех категорий клиентов.

— Все наши ответственные абоненты, не имеющие долгов по оплате, автоматически примут участие в розыгрыше 1500 подарочных кубометров холодной воды. В январе 2023 года будут определены 150 лицевых счетов, на которые зачислится сумма, равная стоимости 10 кубометров воды, — напомнил клиентам коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

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