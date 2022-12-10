Девушка спасла ребенка, который бежал под колеса маршрутки в Барнауле

В Барнауле утром 8 декабря девушка в последнюю секунду спасла мальчика, который перебегал дорогу и мог оказаться под колесами автобуса, передает «Инцидент Барнаул».

Как рассказала сама девушка, она опаздывала на учебу, когда это случилось.

«Когда я переходила дорогу, автобус ехал медленно, но когда я прошла чуть дальше, увидела, что он набирает скорость. Потом увидела мальчика, который бежал со сквера. Стояла машина, из-за которой его не было видно», — рассказала она.

Девушка испугалась, что водитель маршрутки не заметит ребенка. Когда мальчик пробежал мимо, она схватила его и оттащила. В это же время мимо пронесся автобус.