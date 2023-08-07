Дорогу, соединяющую Туву и Хакасию, снова размыло из-за дождей. Проезд временно закрыли

Проезд на 61-м километре по направлению Абаза - Ак-Довурак временно закрыт для проезда.
Ситуацию контролируют. Дорожники латают полотно.
Дети, отдыхающие в лагере неподалеку, находятся в безопасности.
После очередных ливней, уровень воды в реке Ак-Суг поднялся, затопило объездную.
Проезд на 61-м километре по направлению Абаза - Ак-Довурак временно закрыт для проезда.
Ситуацию контролируют. Дорожники латают полотно.
Дети, отдыхающие в лагере неподалеку, находятся в безопасности.
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