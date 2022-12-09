10 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мошенники решили «заработать» на икру и активизировались перед Новым годом

Рост активности мошенников всегда наблюдается во время волнений в обществе или в преддверии праздников, особенно острой проблема становится перед Новым годом.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Именно в это время россиянам начинают приходить массовые рассылки и поступать звонки от злоумышленников, пишет Lenta.ru.

Преступники часто предлагают россиянам купить по скидке или даже получить бесплатно билеты на различные праздничные мероприятия, детские утренники, рассказал специалист по кибербезопасности Евгений Лифшиц.

Россиянам приходят массовые рассылки спецпредложений со всевозможных платформ. Эти «платформы» повторяют оригинальные популярные сайты, но на самом деле ведут на фишинговые сайты, в итоге люди просто платят мошенникам.

Между тем новую схему по теме мобилизации придумали мошенники.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость