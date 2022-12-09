Мошенники решили «заработать» на икру и активизировались перед Новым годом

Рост активности мошенников всегда наблюдается во время волнений в обществе или в преддверии праздников, особенно острой проблема становится перед Новым годом.

Именно в это время россиянам начинают приходить массовые рассылки и поступать звонки от злоумышленников, пишет Lenta.ru.

Преступники часто предлагают россиянам купить по скидке или даже получить бесплатно билеты на различные праздничные мероприятия, детские утренники, рассказал специалист по кибербезопасности Евгений Лифшиц.

Россиянам приходят массовые рассылки спецпредложений со всевозможных платформ. Эти «платформы» повторяют оригинальные популярные сайты, но на самом деле ведут на фишинговые сайты, в итоге люди просто платят мошенникам.

Между тем новую схему по теме мобилизации придумали мошенники.