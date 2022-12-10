На Алтае школьницы подожгли гвоздики от Вечного огня

Две 12-летние школьницы 7 декабря после уроков сняли на видео, как жгут цветы у Вечного огня в Парке Победы в Горно-Алтайске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Как рассказали в ведомстве, девочки решили погреть у Вечного огня. Одна из них заметила цветы и решила поджечь, а подруга предложила снять это на видео.

Школьницы опубликовали кадры в одном из мессенджеров.

После проверки детей с их законными представителями вызвали в отделение. Девочки признались, что просто хотели снять «шутливое видео».

С детьми и их родителями провели профилактические беседы. Также полицейские составили административные материалы ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее стало известно, что подростка будут судить за гибель ребенка в ДТП с мотоциклом на Алтае.