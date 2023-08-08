9 августа
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Происшествия

Неизвестный поджег дома двух пенсионеров в Алтайском крае

Дома двух пенсионеров в поселке Прутской Павловского района поджог неизвестный в ночь с 4 на 5 августа, сообщают в соцсетях.

Поджог.
Поджог.
"Инцидент Барнаул"

Очевидцы утверждают, что все произошло на ул. Луговой.

Злоумышленник, как сообщают свидетели, разлил на крыльце бензин и поджег его. На кадрах заметны последствия огня на входных дверях - краска на них оплавилась и слезла.

При этом пожаловавшиеся сельчане отмечают, что нашли телефон поджигателя, а также что он получил травмы. Однако откуда взята информация - не уточняют.

Пожар оперативно потушили, люди почти не пострадали, кроме ожога рук, добавляют жители поселка.

Ранее в Барнауле в Ленточном бору снова начали обстреливать машины.

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