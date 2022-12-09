Пассажирку с сумкой в дверях электрички протащило по станции

Пострадавшая из Коченевского района возвращалась домой из Новосибирска. До дома она решила доехать на электричке.
Как уточнили в транспортной полиции, женщина хотела освободить из дверей свою вещь, поскользнулась и упала. Состав в это время начал движение, от чего она получила тяжелые травмы конечностей.
Пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Все обстоятельства ЧП устанавливают транспортные полицейские и следователи.
Ранее стало известно, что ручка двери порвала 11-летней девочке руку в сибирской школе.
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