10 декабря
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Происшествия

Пассажирку с сумкой в дверях электрички протащило по станции

На станции Новосибирск-Западный вечером 7 декабря 42-летняя женщина пыталась запрыгнуть в вагон, но не успела — двери закрылись и зажали ее сумку, сообщают на транспорте МВД России по СФО.

В электричке.
В электричке.
altapress.ru

Пострадавшая из Коченевского района возвращалась домой из Новосибирска. До дома она решила доехать на электричке.

Как уточнили в транспортной полиции, женщина хотела освободить из дверей свою вещь, поскользнулась и упала. Состав в это время начал движение, от чего она получила тяжелые травмы конечностей.

Пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства ЧП устанавливают транспортные полицейские и следователи.

Ранее стало известно, что ручка двери порвала 11-летней девочке руку в сибирской школе.

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