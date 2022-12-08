10 декабря
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Происшествия

По делу сына экс-главы РЖД норвежский суд вынес решение

Бизнесмена Андрея Якунина задержали за использование дрона на Шпицбергене и нарушение санкций ЕС. Но освободили.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Накануне 7 декабря суд в Норвегии освободил из-под ареста соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, задержанного за фотосъемку с беспилотника, сообщает NRK.

Обвинение требовало для него 120 дней тюремного заключения, однако суд счел, что санкции ЕС не распространяются на малогабаритные дроны, указывает РБК.

Уже сейчас известно, что прокуратура будет обжаловать оправдательное решение.

Дело в том, что после начала спецоперации норвежские законодатели приняли закон и положение о санкциях. Согласно им российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в этой стране. У мужчины российское и британское гражданства.

О проживании

Мужчину арестовали 17 октября на севере страны. Задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию.

Российский паспорт

Также сын экс-главы РЖД объяснил найденный на яхте паспорт РФ. Дело в том, что он «забыл его в портфеле, с которым летал к маме более девяти месяцев назад».

По словам его адвоката Антона Именнова, Якунин является гражданином Великобритании с 2015 года, и с тех пор именно британский паспорт — его главный документ для перемещения по миру.

Цифра

В 2020 году объем активов VIYM в России оценивался в 300 млн долларов.

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