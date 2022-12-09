Подземные толчки зарегистрировали в столице Сибири

Землетрясение зафиксировали 9 декабря в 01:46. Эпицентр находился примерно в 4 км юго-восточнее села Елбаши. Отмечается, что в этом районе уже бывали подземные толчки.
Интенсивность в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64.
По информации Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, в зоне подземных толчков возможны довольно значительные сейсмособытия.
По мнению ученых, причина частых землетрясений в данном районе — горные работы. Из-за перемещения больших объемов породы перераспределяется напряжение в земной коре. Очаг таких землетрясений находится на небольшой глубине.
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