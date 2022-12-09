Покончила с собой 16-летняя барнаульская студентка после выселения из общежития в Новосибирске

Тело погибшей 16-летней девушки нашли у моста в Новосибирске. Следователи сообщают, что студентка покончила с собой, передает «КП-Новосибирск».

По словам знакомой погибшей, девушка училась в колледже Новосибирска и жила в общежитии. Утром 6 декабря «все было отлично».

Когда студентка вышла покурить, она сказала, что ей нужно надеть «две пары штанов». Соседка подумала, что это странно, так как та ходит курить в том, в чем одета, но особого значения не придала.

В общежитие девушка больше не вернулась.

Сообщили, что ее тело нашли недалеко от Бугринского моста. Также обнаружили видео, которое она записала за несколько минут до гибели.

На кадрах девушка говорила, что ее выселяют из общежития, и из Барнаула уже едет вся ее семья.

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