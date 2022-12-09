10 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Разбившийся легкомоторный самолет со священниками на борту был кустарной сборки

Легкомоторный самолет, разбившийся под Красноярском, — кустарного производства и не имел допуска к эксплуатации, сообщает РИА Новости.

Самолет со священниками упал в Красноярском крае.
Самолет со священниками упал в Красноярском крае.
vk.com/zstproc

Пилот приобрел Cessna 182 в разобранном виде. Самолет собирался в кустарных условиях самостоятельно мужчиной.

Самолет без бортового номера, сертификата летной годности и регистрации в Федеральном агентстве воздушного транспортане был допущен к эксплуатации, пишет Газета.Ru.

Что произошло

2 мая самолет упал в 120 километрах от Красноярска. По данным Telegram-каналов Kras Mash и 112, на борту были священники из храма Воскресения Христова.

Пилот — 53-летний священнослужитель — был в тяжелом состоянии, пассажир — дьякон — погиб на месте.

Мужчины давно увлекались полетами и часто летали, но об этом полете не были уведомлены соответствующие авиаслужбы.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость