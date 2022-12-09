Разбившийся легкомоторный самолет со священниками на борту был кустарной сборки

Легкомоторный самолет, разбившийся под Красноярском, — кустарного производства и не имел допуска к эксплуатации, сообщает РИА Новости .

Самолет со священниками упал в Красноярском крае.

Пилот приобрел Cessna 182 в разобранном виде. Самолет собирался в кустарных условиях самостоятельно мужчиной.

Самолет без бортового номера, сертификата летной годности и регистрации в Федеральном агентстве воздушного транспортане был допущен к эксплуатации, пишет Газета.Ru.

Что произошло

2 мая самолет упал в 120 километрах от Красноярска. По данным Telegram-каналов Kras Mash и 112, на борту были священники из храма Воскресения Христова.

Пилот — 53-летний священнослужитель — был в тяжелом состоянии, пассажир — дьякон — погиб на месте.

Мужчины давно увлекались полетами и часто летали, но об этом полете не были уведомлены соответствующие авиаслужбы.