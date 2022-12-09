Разбившийся легкомоторный самолет со священниками на борту был кустарной сборки

Пилот приобрел Cessna 182 в разобранном виде. Самолет собирался в кустарных условиях самостоятельно мужчиной.
Самолет без бортового номера, сертификата летной годности и регистрации в Федеральном агентстве воздушного транспортане был допущен к эксплуатации, пишет Газета.Ru.
Что произошло
2 мая самолет упал в 120 километрах от Красноярска. По данным Telegram-каналов Kras Mash и 112, на борту были священники из храма Воскресения Христова.
Пилот — 53-летний священнослужитель — был в тяжелом состоянии, пассажир — дьякон — погиб на месте.
Мужчины давно увлекались полетами и часто летали, но об этом полете не были уведомлены соответствующие авиаслужбы.
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