9 августа
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Происшествия

Россиянку избил и ограбил жених после падения с самоката

Романтические отношения жительницы Краснодарского края с женихом расстроились после его падения с самоката в Санкт-Петербурге.

Электросамокат.
Электросамокат.
unsplash.com

Девушке потребовалась медицинская помощь. Она обратилась в травмпункт, указывает "Фонтанка". У нее плохо сгибались три пальца на руке, а также все ноги были в синяках.

Медики сообщили о пациентке в полицию. И выяснилось, что у нее произошел конфликт с женихом. Он якобы обиделся, что она не помогла ему, когда он упал с самоката.

И недостаточно выразила сочувствие. После этого он избил девушку, отнял у нее вещи и документы и прогнал прочь.

Ранее разорвало почку молодому человеку при падении с электросамоката. Жизнь пациента оказалась под угрозой, хирурги боролись за нее несколько часов.

Между тем барнаульцы массово жалуются на беспорядочную парковку электросамокатов.

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