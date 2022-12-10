Стало известно, насколько загрязнился воздух в Барнауле после пожара на шинном заводе

Специалисты замерили три точки — 9-й Заводской проезд, территорию ближайшей жилой застройки ул. Малахова, а также пр. Космонавтов, 59.
Пробы взяли на превышение СО, NO, NO2, углеродсодержащего аэрозоля (сажа), SO2, фенола, предельных углеводородов (C1-C5, C6-C10, C12-C19), ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, ксилол).
По результатом выяснилось, что концентрации всех вредных веществ не превышают гигиенические нормативы.
Напомним, что пожар на шинном заводе вспыхнул 9 декабря в 4:50. Как рассказали в ведомстве, загорелось четырехэтажное здание.
Пожар тушат уже более суток. Из огня спасли три человека, погибших и пострадавших нет.
Ранее мы подробно рассказали об этом происшествии и сделали фоторепортаж с места событий.
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