10 декабря
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Происшествия

Стало известно, насколько загрязнился воздух в Барнауле после пожара на шинном заводе

Сотрудники Роспотребнадзора и лаборатории из-за задымления от пожара в промзоне Барнаула взяли пробы воздуха, но не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022.
Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Специалисты замерили три точки — 9-й Заводской проезд, территорию ближайшей жилой застройки ул. Малахова, а также пр. Космонавтов, 59.

Пробы взяли на превышение СО, NO, NO2, углеродсодержащего аэрозоля (сажа), SO2, фенола, предельных углеводородов (C1-C5, C6-C10, C12-C19), ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, ксилол).

По результатом выяснилось, что концентрации всех вредных веществ не превышают гигиенические нормативы.

Напомним, что пожар на шинном заводе вспыхнул 9 декабря в 4:50. Как рассказали в ведомстве, загорелось четырехэтажное здание.

Пожар тушат уже более суток. Из огня спасли три человека, погибших и пострадавших нет.

Ранее мы подробно рассказали об этом происшествии и сделали фоторепортаж с места событий.

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