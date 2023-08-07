9 августа
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Происшествия

Водитель катера потерял детей на «банане» в Обском море

Прокуратура проверит спортивный лагерь под Новосибирском после опасного катания детей на «банане».

Катер.
Катер.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По водохранилищу 10-летних детей прокатил незнакомый мужчина, пишет vn.ru. Дети оказались в открытом море после катания на банане.

Ребенка, который махал руками вдалеке, заметили мужчины на берегу.

Сибиряки сели в катер и помчались спасать ребенка. Они достали из воды смертельно-напуганного 10-летнего воспитанника спортивного лагеря.

Второго пострадавшего уже прибило волной в берегу. Как считают мужчины, мальчишки не утонули только благодаря спасательным жилетам.

По словам детей, прокатиться на банане им предложил незнакомый мужчина. Того, что дети не удержались на банане, водитель катера даже не заметил.

Детей вернули в лагерь. Произошедшим заинтересовались прокурорские работники. Ранее на Обском море во время шторма потерпел крушение катер.

Катер в шторм вывели в Обское море два человека. Они хотели перегнать судно из села Боровое в Новосибирск. Но у катера заглох мотор, неуправляемую посудину волны прибили к пирсу недалеко от микрорайона "ОбьГЭС".

Между тем фотограф сделал 7 невероятных кадров на Обском море.

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