Женский «криминальный квартет» похитил и изнасиловал 20-летнего парня

20-летний индиец обратился в полицию с заявлением о том, что его похитили и изнасиловали женщины, сообщает Mirror .

Парень прогуливался по городу вечером. В какой-то момент возле него остановился автомобиль, в котором находились четыре женщины.

Они спросили у молодого человека, как проехать к определенному дому. И показали ему записку с адресом.

Пока мужчина читал ее, одна из пассажирок автомобиля распылила ему в лицо неизвестный газ, от которого пострадавший потерял сознание. Об этом пишет Газета.Ru.

Он очнулся уже в машине. По его словам, женщины отвезли его в лес, где заставили принять наркотики и изнасиловали. После этого злоумышленницы бросили жертву в лесу и уехали. А пострадавший от женского насилия добрался до дома и обратился в полицию.

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