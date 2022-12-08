Жителя сибирского города осудили за призывы к совершению терактов

За преступления террористической направленности осудили 37-летнего жителя Красноярска, сообщают в региональном управлении ФСБ.

Стало известно, что задержанный намеревался совершить теракты в отношении сотрудников органов госвласти. Также обвиняемый вел пропаганду среди жителей города и склонял их к преступным действиям.

В доме подозреваемого обнаружили и изъяли 11 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, а также боеприпасы к нему.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по статье 205.1УК РФ («Содействие террористической деятельности») и по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сибирского блогера задержали за оправдание терроризма.