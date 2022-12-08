10 декабря
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Недвижимость

Исторического максимума достигла стоимость недвижимости в Барнауле

Недвижимость продолжает дорожать в Алтайском крае. Ее стоимость достигла исторического максимума.

Строительство. Недвижимость.
Строительство. Недвижимость.
СС0

Как сообщают на Алтайском портале недвижимости, долевки в центре Барнаула продают по 15 тыс. за «жилой квадрат».

Цены на недвижимость растут почти во всех сегментах. Исключение — квартиры на вторичном рынке, стоимость которых снизилась с 86 до 85,55 тыс. рублей за кв. м.

Подорожали новостройки: в среднем со 109,7 до 111,3 тыс. рублей за кв. м.

«Анализ базы объявлений на Алтайском портале недвижимости показывает резкие скачки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что квартиры со свежим ремонтом в сданных домах выставляют дорого. Даже если они неходовые и многокомнатные.

В непопулярных районах, где преобладает старый жилой фонд, наблюдают падение. В том числе на квартиры «с хорошей отделкой».

Напомним, в Барнауле жильцы многоквартирного дома боятся, что у них отберут жилье.

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