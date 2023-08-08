Большой коттедж в стиле Шале, который характерен для горных районов Альп, продают за 76 млн рублей в Барнауле. Он находится в барнаульском ленточном бору.

Необычный для Сибири дом в стиле Шале продают за 78 млн рублей в Барнауле

Площадь роскошного дома составляет 292 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 267 тыс. рублей.

Дом примыкает к ленточному сосновому бору. К нему можно подъехать со Змеиногорского тракта. Площадь участка занимает 15 соток, территория закрыта и находится под круглосуточным видеонаблюдением, также патрулируется охраной.

Обустроена большая зона отдыха с детскими игровыми зонами. В лесу расположена современная игровая площадка.

Дом построен по уникальному проекту из клееного бруса с использованием натуральных материалов. Владельцы настояли на том, чтобы в доме была отличная теплоизоляция и свой микроклимат. Цокольный этаж выполнен из кирпича. Фундамент дома - монолитная плита.

Все системы: вода, электричество, газ, отопление, пожарная система, охранная, приточная вентиляция - выполнены комплексно одной компанией.

Жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности три детских сада, школа, развивающие кружки, горнолыжный комплекс «Авальман», кафе, продуктовые и хозяйственные супермаркеты.