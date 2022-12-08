10 декабря
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Недвижимость

Роскошный пентхаус с видом на Патриаршие пруды продают за 425 млн рублей в Москве

Четырехкомнатную квартиру в доме возле Патриарших прудов продают за 425 млн рублей в Москве. Она находится на Большом Палашевском переулке, 10. Объявление размещено на «Циан».

Четырехкомнатная квартира, 303 кв. м за 425 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 303 кв. м за 425 млн рублей
Циан

Площадь пентхауса — 303 кв. м. Один «жилой квадрат» этой роскоши обойдется будущему владельцу в 1,4 млн рублей.

Квартира занимает весь последний, восьмой этаж клубного дома возле Патриарших прудов.

Комнаты спроектировали по авторскому проекту. Их отделали натуральными материалами — ценные породы дерева, мрамор, камень. Все комнаты меблированы и оснащены бытовой техникой премиум-класса. Можно заезжать с одним чемоданом и сразу жить.

Из гостиной открывается уникальный панорамный вид на Патриаршие пруды, здание гостиницы «Украина» и «Москва-Сити». Она совмещена с кухней. Есть отдельная зона столовой и бар.

Кроме того есть отдельная каминная, кладовая, рабочая кухня. Мастер-спальня имеет собственную ванную комнату, гардеробную и выход на балкон. Также есть две другие спальни, тоже с гардеробной и санузлом.

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