Сказочный особняк

Красно-белое кирпичное здание с карнизами, арками, цветными витражами и яркой часовой башней притягивает горожан не только на спектакли, но и на фотосессии.
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Театра кукол «Сказка» — проект в стиле конца XIX — начала XX веков.
Красно-белое кирпичное здание с карнизами, арками, цветными витражами и яркой часовой башней притягивает горожан не только на спектакли, но и на фотосессии.
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