10 декабря
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Недвижимость

Сказочный особняк

Театра кукол «Сказка» — проект в стиле конца XIX — начала XX веков.

Ул. Пушкина, 41 - архитектор Евгений Токсин
Ул. Пушкина, 41 - архитектор Евгений Токсин
Зайкова Анна.

Красно-белое кирпичное здание с карнизами, арками, цветными витражами и яркой часовой башней притягивает горожан не только на спектакли, но и на фотосессии.

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