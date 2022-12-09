А люди-то у правительства! Фоторепортаж altapress.ru из того времени, когда митинги проводили у органов власти

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!
Штурмовали администрацию
«Настоящую резолюцию с захватом зданий устраивают сегодня барнаульские пенсионеры. Бурлящий поток возмущенных берет штурмом краевую администрацию», — писали мы 14 лет назад.
Барнаульцы устроили стихийный митинг. Во время сессии АКЗС в конце октября они требовали, чтобы к ним «вышел кто-нибудь из власти».
Депутаты, в свою очередь, планировали рассмотреть законопроект об увеличении ежемесячных выплат и льготном проездном билете.
Собравшиеся скандировали: «Карлина! Карлина!» Тогдашний губернатор региона находился на сессии крайсовета.
Милиционеры сцепили руки, чтобы выдержать напор пенсионеров… Некоторые все-таки прорвались к входу в региональное правительство, но дверь закрыли.
«Сначала поживите на наши четыре тысячи, а потом не пускайте!» — доносилось из толпы.
Не в первый раз
За несколько дней до этого митинга барнаульцы уже выходили на пр. Ленина. Они протестовали против монетизации единого социального проездного билета.
Что за закон
Напомним, Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий проводить митинги у зданий органов публичной власти. Также это относится к собраниям и другим акциям.
Кроме того, в перечень вошли прилегающие к зданиям территории, аэропорты, железнодорожные и автомобильные вокзалы, порты, вузы, школы, больницы и церкви.
Запрет распространяется на территории объектов жизнеобеспечения, обеспечивающих функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.
Если мера обоснована, регионы могут вводить свои ограничения на места собраний. Указ опубликовали на сайте правовой информации.
Лозунги, дяди в форме и конь
В далеком 2004 году барнаульцы гуляли по площади Октября нагишом и катались на лошади. Кадры из прошлого — в фоторепортаже altapress.ru «А тетя-то голая!»
А 2008-й запомнился не только митингами. В ноябре сотрудники МВД выстроились на площади Сахарова, чтобы отметить профессиональный праздник. Об этом — в фоторепортаже «А дядя-то в форме!»
Кроме того, наш фотокорреспондент запечатлел Барнаул во время Августовского путча в 1991 году. Горожане и тогда собирались у краевого правительства.