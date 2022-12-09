10 декабря
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День в истории

А люди-то у правительства! Фоторепортаж altapress.ru из того времени, когда митинги проводили у органов власти

Президент Владимир Путин 5 декабря подписал закон, запрещающий проводит митинги у зданий органов власти. А раньше было можно. Как и зачем барнаульские пенсионеры с лозунгами собрались у правительства Алтайского края — в историческом фоторепортаже altapress.ru из далекого 2008-го.

Митинг пенсионеров у правительства Алтайского края 30.10.2008.
Митинг пенсионеров у правительства Алтайского края 30.10.2008.
Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru.

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Штурмовали администрацию

«Настоящую резолюцию с захватом зданий устраивают сегодня барнаульские пенсионеры. Бурлящий поток возмущенных берет штурмом краевую администрацию», — писали мы 14 лет назад.

Барнаульцы устроили стихийный митинг. Во время сессии АКЗС в конце октября они требовали, чтобы к ним «вышел кто-нибудь из власти».
Депутаты, в свою очередь, планировали рассмотреть законопроект об увеличении ежемесячных выплат и льготном проездном билете.

Собравшиеся скандировали: «Карлина! Карлина!» Тогдашний губернатор региона находился на сессии крайсовета.

Милиционеры сцепили руки, чтобы выдержать напор пенсионеров… Некоторые все-таки прорвались к входу в региональное правительство, но дверь закрыли.

«Сначала поживите на наши четыре тысячи, а потом не пускайте!» — доносилось из толпы.

Не в первый раз

За несколько дней до этого митинга барнаульцы уже выходили на пр. Ленина. Они протестовали против монетизации единого социального проездного билета.

Митинг пенсионеров у правительства Алтайского края 30.10.2008.
Митинг пенсионеров у правительства Алтайского края 30.10.2008.
Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru.

Что за закон

Напомним, Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий проводить митинги у зданий органов публичной власти. Также это относится к собраниям и другим акциям.

Кроме того, в перечень вошли прилегающие к зданиям территории, аэропорты, железнодорожные и автомобильные вокзалы, порты, вузы, школы, больницы и церкви.

Запрет распространяется на территории объектов жизнеобеспечения, обеспечивающих функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

Если мера обоснована, регионы могут вводить свои ограничения на места собраний. Указ опубликовали на сайте правовой информации.

Лозунги, дяди в форме и конь

В далеком 2004 году барнаульцы гуляли по площади Октября нагишом и катались на лошади. Кадры из прошлого — в фоторепортаже altapress.ru «А тетя-то голая!»

Фестиваль &quot;Экзотика тела&quot; в Барнауле. 2004 год.
Фестиваль «Экзотика тела» в Барнауле. 2004 год.
Михаил Хаустов, altapress.ru

А 2008-й запомнился не только митингами. В ноябре сотрудники МВД выстроились на площади Сахарова, чтобы отметить профессиональный праздник. Об этом — в фоторепортаже «А дядя-то в форме!»

Кроме того, наш фотокорреспондент запечатлел Барнаул во время Августовского путча в 1991 году. Горожане и тогда собирались у краевого правительства.

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