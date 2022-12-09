10 декабря
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Туризм

О самых популярных для туристов территориях России рассказали экологи

За последние пять лет интерес туристов к ценным природным территориям многократно вырос. Об этом сообщает пресс-служба WWF России.

Туризм. Путешествие. Море.
Туризм. Путешествие. Море.
СС0

Пятью самыми популярными и ценными по биоразнообразию у путешественников стали: Алтай, Байкал, Командорские и Шантарские острова, плато Путорана.

Аналитики посчитали изменение доли летних туристических запросов (с уточнениями «тур"‎, «поход"‎, «экскурсия"‎) по этим направлениям с 2017 по 2022 годы.

За этот период времени интерес к Шантарским островам увеличился в 5,5 раза, к плато Путорана — в четыре, к Командорским островам и Алтаю — в три раза, а к Байкалу — в 2,5.

«Внутренний туризм развивается очень активно. Наблюдается настоящий бум на Кавказе и в Мурманской области. Благодаря аналитике стали понятны масштабы роста интереса и по другим регионам, богатым природой, — говорит директор Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков.

По мнению экспертов, увеличение показателей может стать угрозой для обитающих там диких животных и растений.

Но, по словам директора фонда, на диких территориях при ответственном подходе угрозу можно снизить или вовсе свести к нулю.

Горшков также добавил, что экотуризм поможет не только сохранить природу, но и позволит развиваться индустрии путешествий.

Ранее стало известно, что на территории известного заповедника появится новый археологический парк на Алтае.

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