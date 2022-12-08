10 декабря
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Здоровье

В России впервые прооперировали ребенка при помощи новой роботизированной системы

В столице Приангарья при помощи новой роботизированный хирургической системы впервые в России прооперировали несовершеннолетнего пациента. Об этом сообщает сайт Иркутской государственной областной детской клинической больницы.

Первая операция при помощи роботизированной хирургической системы
Первая операция при помощи роботизированной хирургической системы
ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница

У подростка удалили доброкачественную опухоль в почке. Операция длилась 45 минут и прошла без осложнений.

До этого времени оперировали только взрослых пациентов.

Для того, чтобы воспользоваться новой роботизированной системой, иркутским врачам пришлось тренироваться на тренажерах и обучаться у своих коллег, которые уже усвоили эту технологию.

«Это первый хирургический робот, который появился в детской больнице нашей страны. В России таких всего четыре. Три в Москве и один у нас, в детской областной больнице. Это большая революция в нашей профессии», — говорит Юрий Козлов, член-корреспондент РАН, хирург и главный врач медучреждения.

Ранее стало известно, что сибирские ученые придумали способ избавиться от энцефалитных клещей.

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