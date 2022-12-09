Активисты краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации провели пленум, в ходе которого обсудили итоги работы за несколько лет и векторы дальнейшего развития.

С отчетным докладом выступил председатель организации Андрей Замороко. В свой речи Андрей Александрович отметил, что в отчетном периоде усилия краевой организации профсоюза и ее первичек были направлены на выполнение положений «Основных направлений деятельности профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза».

Он проанализировал достаточно значительный период работы крайкома организации на протяжении 2020−2022 годов, включая правозащитную, оздоровительную, благотворительную и спортивно-культурную деятельность, развитие молодежного движения. Как негативную тенденцию докладчик отметил некоторый спад в регионе развития отрасли строительства и ввода жилья, что приводит к оттоку кадров в другие регионы. Также расширению численности рядов отраслевого профсоюза мешает недостаточная открытость и заинтересованность руководителей ряда предприятий и организаций строительного звена.

В этом смысле сотрудничество со структурами, оказывающими риэлторские услуги, по мнению Андрея Замороко, напротив, создает хорошие перспективы притока новых членов профсоюзов. Докладчик особо подчеркнул, что руководящие органы Алтайской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов проводят принципиальную и взвешенную политику социального партнерства с объединением работодателей, руководителями организаций по принятию и заключению отраслевого тарифного соглашения на 2020−2023 годы и коллективных договоров в организациях.

Это является одним из механизмов повышения правовой и социальной защиты коллективов отрасли. Вместе с тем пленум констатировал, что краевая организация не проявляет необходимой последовательности и настойчивости в действиях по проведению обучения профсоюзного актива. Мало проводятся обучающих семинаров и других форм обучения с целью повышения правовой грамотности членов профсоюза.

Также слабо реализуется задача по укреплению имеющихся и созданию новых профсоюзных организаций, росту их численности. В постановлении пленума обозначена необходимость целенаправленной работы, направленной на рост численности членов профсоюза, особенно из числа молодежи, принятие мер по сохранению действующих и образованию новых первичных профсоюзных организаций.

Отдельно обозначена задача ведения планомерной пропагандистской и информационно-разъяснительной работы среди членов профсоюза, особенно молодежного актива. Предстоит довести до каждой первичной организации материалы «Основных направлений деятельности ЦК профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза на 2021−2025 годы».

Вручение премии Елене Зрюмовой. Фото из архива Андрей Замороко.

В торжественной обстановке председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов вручил благодарность члену ППО краевой организации специалистов недвижимости, руководителю агентства недвижимости «PROЭТАЖ» Елене Зрюмовой за добросовестный труд и активную работу в профсоюзе.