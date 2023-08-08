9 августа
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Жизнь

Что известно о Голубой Луне, которая взойдет над Сибирью

В последнюю летнюю ночь жители Алтайского края смогут увидеть уникальное космическое зрелище. Речь идет об астрономическом явлении под названием Голубая Луна.

Луна сблизилась с Венерой.
Луна сблизилась с Венерой.
Соцсети.

Учебно-научный центр «Планетарий» при СГУГиТ мообщает, в последний день лета будет второе полнолуние за месяц. Голубую луна встречается примерно раз в три года.

«Такое случается из-за несовпадения между календарным месяцем и периодом полной смены всех фаз Луны (синодический период около 29,5 дней). Это явление, а точнее вторую полную Луну в месяце и назвали «Голубая Луна»», — объясняет специалист «Планетария» Виктория Дамм.

Из-за преломления света в микроскопических частицах атмосферы, луна может приобретать голубоватый оттенок, но увидеть это явление можно только во время вулканов или в случае возникновения дыма от лесных пожаров.

А Голубая Луна, которую увидят жители Сибири, будет иметь обычный пепельно-серый цвет.

Первое полнолуние было в ночь с первого на второе августа. В следующий раз два полнолуния подряд ожидаются в мае 2026 года.

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