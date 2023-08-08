День офтальмолога - 8 августа. Четкие поздравления в прозе, стихах и смс

Чтоб, минуя расстоянья,

Белке в глаз нам попадать,

Офтальмолога старанья

Могут зренье возвращать.



Пожелаем, чтоб работа

В удовольствие была,

Пациентов рать с охотой

На приём к вам шустро шла!



Медицинские таланты

Чтоб крепчали день за днём,

И удачей необъятной

Был ваш труд сопровождён!

Знает каждый, и ребёнок —

Чтобы зренье сохранять,

Нужно множество морковок

Ежедневно поедать!



Но не каждый соблюдает

Этот важный рацион,

И к врачу все прибегают,

Чтоб вернул им зренье он!



Офтальмологам желаем

Процветания в делах,

Пусть больные уважают,

Здоровеют на глазах!