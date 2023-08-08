День офтальмолога - 8 августа. Четкие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем офтальмолога в прозе
Спасибо офтальмологам за то, что позволяют они видеть нам мир, видеть все красивое, что нас окружает, видеть счастливые лица наших родных, видеть любимых и близких людей, наслаждаться природой и всем живым. Пусть лишь не видим мы никогда несчастий и бед. С праздником!
Всех докторов в сфере офтальмологии поздравляю с Международным днем офтальмологии! Пожелать вам хочу четкости поставленных целей, яркости изображения окружающего мира, устремленности в развитии и благодарности в карьере!
С Международным днем офтальмологии! Ты маг, кудесник и волшебник, так как даешь возможность видеть тем, кто уже потерял надежду. Спасибо тебе за огромный труд и профессионализм. Желаю быть всегда впереди, легко внедрять передовые технологии, ставить точные диагнозы и получать блестящие результаты. Щедрых пациентов тебе, благополучия, процветания, успехов!
Поздравления с Днем офтальмолога в стихах
Чтоб, минуя расстоянья,
Белке в глаз нам попадать,
Офтальмолога старанья
Могут зренье возвращать.
Пожелаем, чтоб работа
В удовольствие была,
Пациентов рать с охотой
На приём к вам шустро шла!
Медицинские таланты
Чтоб крепчали день за днём,
И удачей необъятной
Был ваш труд сопровождён!
Знает каждый, и ребёнок —
Чтобы зренье сохранять,
Нужно множество морковок
Ежедневно поедать!
Но не каждый соблюдает
Этот важный рацион,
И к врачу все прибегают,
Чтоб вернул им зренье он!
Офтальмологам желаем
Процветания в делах,
Пусть больные уважают,
Здоровеют на глазах!
Спасибо офтальмологи вам всем,
За то, что улучшаете нам зрение,
Без вас бы было туго нам совсем,
А вы для наших глаз просто спасение!
Желаю, чтоб все ваши пациенты
Всегда вам были очень благодарны,
Ведь нет, наверно, лучшего презента,
Чем ясный взгляд с улыбкой лучезарной!
Поздравления с Днем офтальмолога в смс
Офтальмолог — доктор классный,
Может зрение вернуть.
Я желаю, ежечасно
В уважении тонуть!
Благодарность пациентов
Усталь уберёт и грусть,
А зарплата не в конвертах,
А в мешках приходит пусть!
С Днем офтальмологии
Душевно поздравляю,
Вам резкости и зоркости
Всегда-всегда желаю.
Пусть зрение будет классным
И не подводит глаз,
Будут сто процентов
Всегда пускай у вас.
Офтальмология нужна
Для всех без исключения,
Она в любые времена
Способна вернуть зрение.
Чтоб обходиться без очков,
Смотреться замечательно,
Прекрасный врач без лишних слов
Спасёт глаза старательно!