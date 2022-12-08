Двух человек спасли из огня алтайские пожарные

Село Сосновка
Первое сообщение о пожаре поступило в 5:33. Горел жилой дом в селе Сосновка. Очевидцы рассказали, что в нем жил пожилой человек с особенностями здоровья.
Первыми к месту пожара прибыли добровольцы СПК «Фрунзе». Водитель Николай Чирков обследовал горящий дом и обнаружил в одной из комнат хозяина дома без сознания. Он вывел его на свежий воздух.
Возгорание оперативно ликвидировали на небольшой площади.
Заринск
В этот же день произошел пожар в жилом доме в Заринске. На вызов прибыло подразделение, спасателям доложили, что внутри находится женщина.
«В ходе разведки созданным звеном газодымозащитной службы из задымленного строения была спасена женщина», — сообщили в ведомстве.
Пожар локализовали на площади порядка 120 кв. м.
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