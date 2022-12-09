10 декабря
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Жизнь

Финансовые проблемы мешают радоваться россиянам Новому году

Финансовые проблемы стали главной причиной стресса у россиян в период новогодних праздников. Такой вывод приводит совместное исследование страхового дома ВСК и финансовый маркетплейс «Сравни». Результаты опубликовала Lenta.ru.

Стресс и раздражительность.
Стресс и раздражительность.
Лаборатория «Гемотест».

На стресс из-из финансовых проблем в новогодние праздники пожаловались 56% респондентов. 20% опрошенных ответили, что их беспокоит большое количество дел.

Одинаковое количество респондентов — 17% - ответили, что их тревожит подготовка в последний момент и огорчает неприятная встреча с родственниками.

Россияне также рассказали о своих незапланированных тратах в период новогодних праздников. 64% респондентов тратят до 5 тыс. рублей. У 16% уходит от 5 до 10 тыс. рублей.

8% опрошенных тратят от 10 до 50 тыс. рублей. А 12% - больше 50 тыс. рублей.

Ранее опрос сервиса Superjob выявил, что каждому второму россиянину в работе помогают родительские навыки.

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